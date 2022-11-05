Havsa'da sürücülere KADES uygulaması tanıtıldı

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EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde sürücülere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çeşitli noktalarda polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı da katıldı.

Polis ekipleri ve Kaymakam Batı, sürücülere "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıttı.

Denetim boyunca sürücülere KADES uygulaması tanıtıldı.

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