Keşan'da "huzurlu sokak uygulaması" yapıldı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince huzurlu sokak uygulaması yapıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında 552 kişi, 61 araç, 7 park ve 8 metruk bina kontrol edildi.



Eksikliği tespit edilen 2 araca ve sürücüsüne gerekli yasal işlemler uygulandı.



Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.

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