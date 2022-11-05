Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Edirne Valiliğini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Aktaş, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Aktaş'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Valilik makamında görüşme gerçekleştirilerek, çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Vali Kırbıyık, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı payitaht Edirne'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Aktaş, Kırbıyık ile Edirne Valiliğinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan da eşlik etti.

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