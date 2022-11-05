Edirne'de son bir ayda 413 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 413 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir aylık süreçte çoğunluğunu Afgan ve Faslıların oluşturduğu 413 düzensiz göçmen, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmenlerin charter seferleriyle veya kara yoluyla ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 4 bini aştığı kaydedildi.

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