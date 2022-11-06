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EDİRNE (AA) - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Edirne Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Emir Yaryıkan seçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra protokol üyeleri bir konuşma yaptı. Tek listeyle gidilen seçimlerde Emir Yaryıkan başkanlığa getirildi.

Yaryıkan, önceki başkan Erol Ayar'a verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Genel kurula Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sendika temsilcileri ve bazı dernek başkanları katıldı.

- Edirne’de Kent Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı

Edirne'de meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden oluşan "Söğütlük Doğal Kalsın Platformu" İzzet Arseven Kent Ormanı’nda çevre temizliği yaptı.

Temizlik öncesi platform gönüllülerinden oluşan 20 kişi kent ormanı önünde toplandı.

Yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle çevredeki çöpleri toplayan platform üyelerine vatandaşlarda destek verdi.

Temizlik çakışması yaklaşık 1 saat sürdü.

Platform Sözcüsü Ziya Gökerküçük, Millet Bahçesi yapılmak istenen alanın bakımından kurumların sorumlu olduğunu belirterek bugün temizlik ve bakım yaparak alana sahip çıktıklarını göstermek istediklerini belirtti.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de, söğütlüğün halkın kullandığı ortak alan olduğunu belirterek buraya Millet Bahçesi istemediklerini ifade etti.

















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