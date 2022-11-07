Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.K'nin Fatih Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 35 paket çay, 19 şişe içki ve 25 paket tütün ele geçirildi.

Şüpheli Ş.K. hakkında işlem yapıldı.

- Esrar ele geçirildi

Edirne'de bir evde esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, basit yaralama suçundan aranan şüpheli T.F'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 404 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

- Üst aramasında uyuşturucu yakalandı

Edirne'de bir kişinin üzerinde 0.66 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde A.K'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 0.66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı.



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