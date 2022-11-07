Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği Slovenya'da eğitime katıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği (TRAKDOSK) SociPORT Projesi ekibi, Slovenya'da eğitime katıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Erasmus+ Spor programı kapsamında desteklenen, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak, özgüvenlerini güçlendirmek amacıyla 33 aydır yürütülen SociPORT projesinin etkinliklerine Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da devam edildi.

İki gün süren programda diğer kurumlarla işbirliği, dahil etme, sporda sosyal içerme ve sosyal içerme yöntemleri, spor fakültesi yüzme havuzunda engellilere yönelik yüzme dersinin uygulamalı gösterimi, masa tenisi dersinin uygulamalı gösterimi, yeni etik ve davranış kuralları, Özel Olimpiyat Slovenya ve projeye katılımı hakkında bilgilendirme gibi konularda seminer çalışmaları ve tartışmalar yapıldı.

Sloven basketbolcu Miha Zupan da "Basketbola Dahil Olmak" adlı eğitim seansında deneyimlerini paylaştı.

Eğitime TRAKDOSK proje ekibinden yönetim kurulu üyeleri ve spor liderleri Bülent Bacıoğlu, Ümit Beştepe ve eğitmen Dr. Erdem Demiröz katıldı.

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