Keşan'da bir apartmanın çatı katında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da bir apartmanın çatı katında yakalanan zanlı hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.



İddiaya göre, Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanda hırsızlık olduğu ihbarı doğrultusunda ekipler bölgeye hareket etti.

Çatı katında depolanan ayçiçeği yağı tenekelerinin 1. kata indirildiğini tespit eden polis ekipleri, yaptıkları aramada zanlı B.A'yı çatı katında gizlenirken yakaladı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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