Edirne'de bir iş yerinde sahte içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 30 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri F.G.’nin Yukarı Zaferiye Mahallesi’ndeki işyerinde arama yaptı.



İşyerinde yapılan aramada, pet şişeler içerisinde 30 litre sahte içki, dereceli kaynatma kazanı, damıtma borusu ve toplama bidonu ele geçirildi.



Zanlı gözaltına alındı.



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