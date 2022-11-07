Obezite-kalp hastalıkları ilişkisi tıp fakültesinde ayrı ders olarak işleniyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Görülme sıklığı Türkiye'de son yıllarda artan ve pek çok hastalığın sebebi obezite ile ilgili Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinin müfredatına "Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar" dersi konuldu.

TÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine verilen derste, birçok hastalığın sebebi olan obezitenin birey ve toplum üzerindeki zararları detaylı olarak anlatılıyor.

TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay tarafından verilen "Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar" dersinde obezitenin kalp hastalıklarıyla ilişkisi ele alınıyor.

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine, obezitenin kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalık için risk faktörü oluşturduğunu söyledi.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin ve yol açtığı hastalıkların daha iyi anlaşılması için ayrı bir ders olarak işleme kararı aldıklarını belirten Altay, farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dünyadaki birçok sağlık kurumu ve derneğin obeziteyi bir hastalık ya da sağlık sorunu olarak kabul ettiğini aktaran Altay, "Birçok klinik disiplin de obeziteyle ilgileniyor ama biz Türkiye'de ilk kez 'Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar' dersi koyduk. Obezitenin nedenleri ve obezitenin neden olduğu kalp damar hastalıkları ilişkisini işleyen bir ders veriyoruz." dedi.

- "Obezite her yaş grubunda artıyor"

Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan çalışmalarda son 12 yılda obezite oranımız yüzde 70 artmış. Sağlık sorunlarına neden olacak düzeyde çok ciddi bir artış var. Çocukluk yaşlardan başlayıp, erişkinlere ve yaşlılara kadar her yaşta artıyor. Obezite sadece kilolu olmak değil. Obezite kalple ilgili olarak tansiyonla ilişkili, ritim bozukluklarıyla ilgili, koroner kalp hastalıkları ve damar hastalıklarıyla ilişkili, kolesterolle ilgili. Bunun yanında şeker hastalıkları, uyku apnesi ve eklem hastalıklarıyla ilgisi var ama kalp hastalıklarının neredeyse tamamıyla ilişkisi var.

Ülkemizdeki kötü gidişle ilgili hem öğrenci arkadaşlarımızdaki farkındalığı artırmak için hem de bu konuda neler yapabiliriz bunları tartışacağız ve öğretmeye çalışacağız. Temel olarak bireylerde obezite konusunda duyarlılık oluşturup obeziteyi önlemek ve kalp hastalıklarının önüne geçmek istiyoruz."





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