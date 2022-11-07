Edirne'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, LÖSEV Edirne İl Temsilcisi Ceylan Toker ve öğrencilerden oluşan kortej Atatürk Anıtında bir araya geldi.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde anıttan başlayan yürüyüş Edirne Ticaret Borsası İlkokulu mehteran takımının konseriyle 25 Kasım Stadyumu'nda sona erdi.

Edirne Belediye başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüşün düzenlendiğini belirtti.

LÖSEV'in çok uzun yıllardan beri Türkiye'de lösemiye yakalanan çocuklara destek olduğunu ifade eden Gürkan, "Bu vakfımızın çalışmaları gerçekten çok değerli ve kıymetli. Çocuklarımıza umut ve çare oluyor, ailelerin sesleri duyurmasına yardımcı oluyor. Bu anlamda LÖSEV'in çalışmalarını kıymetli buluyor ve destekliyorum." dedi.



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