Edirne'de işitme engellilere afet farkındalık eğitimi verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de işitme engellilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Edirne İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği iş birliğinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime dernek üyesi 30 işitme engelli katıldı.

Eğitimde AFAD İl Müdürlüğü eğitmeni Murat Özavcı, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde yapılması gerekenler, afet çantası hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve risklerin farkında olunması konularında bilgi verdi.

Eğitmen Cem Gergin de yangın anında yapılması gerekenler ve yangından korunma yollarını anlattı.

Katılımcılar, "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptıktan sonra eğitimin verildiği salondan tahliye edildi.

Derneğin başkanı Mustafa Şimşek, gazetecilere işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, eğitimi veren görevlilere teşekkür etti.

Programın verimli geçtiğini belirten Şimşek, "Deprem ve yangın önlemlerini öğrenmiş olduk. Tüm üyelerimizin bu eğitimi alması gerçekten çok faydalı oldu. Bence herkesin bu eğitimi alması gerekiyor." dedi.

Özavcı da katılımcılara afetlere maruz kaldıklarında neler yapabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Afetlerde doğru davranış şeklinin önemli olduğunu vurgulayan Özavcı, "Afetlerde onların nasıl korunabileceklerini, hayatlarını sürdürebileceklerini, afetlerde doğru davranış şekillerinin nasıl olması gerektiğini anlattık. İlave olarak da afet acil uygulamamızda herhangi bir konuşmaya veya bir yeri tarif etmelerine gerek olmadan yaralı durumunu ve hasar durumunu bildirmelerini sağlayan uygulamayı kendilerine tanıttık." diye konuştu.



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