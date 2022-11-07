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EDİRNE (AA) - Diyanet - Sen Edirne Şubesinde yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, başkanlığa Emin Yaryıkan seçilmesinin ardından başkan yardımcıları arasında da görev dağılımı yapıldı.

Şube sekreterliğine Cemal Oflaz, toplu sözleşme ve mevzuatlardan sorumlu başkan yardımcılığına Hasam Özkan, eğitim ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcılığına Mehmet Kuzu, mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına Nazmi Merter, Basın ve iletişimden sorumlu başkan yardımcılığına Hatice Tudan getirildi. Abdülkadir Şimşek, Tahsin Gökgöz, Sevim Tekin, Fatih Bülbül ve Rasim Yorulmaz denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaryıkan 1998 yılında erdemliler hareketiyle başlayan sendikalarının bugün Anadolu'yu saran bir örgütlü hareket haline geldiğini belirtti.

Sendikalarının kurulduğu günden bu yana pek çok güzel işe imza attığını ifade eden Yaryıkan, Diyanet-Sen'in yetkili olduğu dönemde ücretlerin iyileştirilmesinden, boş kadroların doldurulmasına, fahri ve vekillerin kadroya alınmasından ek ders ücretlerine, bayram mesailerinden yatılı Kur’an kurslarının iaşe ve ibate giderlerinin genel bütçeden karşılanmasına, ilahiyat ön lisans diplomalarındaki şerhlerin kaldırılmasından teşkilat yasasının çıkarılmasına, Ramazan ayında fazla çalışma ücreti alınmasından Kuran kursu öğreticilerine kayıt döneminde ek ders ücreti ödenmesine kadar pek çok önemli çalışmaya imza attığını ifade etti.

- Öğrenciler Atatürk'ün sevdiği dinledi

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Bandosu, bakım evindeki minik öğrencilerine Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarı ile minik bir dinleti sundu.

Kreş öğrenciler ise şarkılara ritim tutarak, eşlik etti.

Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında kreşte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Edirne ve Prizren Belediyesi İş Birliği Anlaşması imzaladı

Edirne Belediyesi daha önce kardeş belediye oldukları Prizren Belediyesi ile ortak çalışma yöntemlerini belirleyen İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Prizren Belediye Başkanı Shakir Totaj, Belediye Başkanı Yardımcıları Kujtim Gashi, Levent Bush ve Nehat Elshani ile belediye meclis salonunda bir araya geldi.

Totaj ve Gürkan her iki kent adına i iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Prizren Belediyesi ile daha önce imzaladıkları anlaşma ile kardeş şehir olduklarını anımsattı.

Gürkan, Prizren ile gönül, inanç ve soydaş bağlarının olduğunu vurguladı.

Totaj ise Edirne ile kültürel, ekonomi ve turizm gibi birçok alanda işbirliği içinde çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Saadet Partisi İl Başkanı hedeflerini açıkladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin özgürlüklerin teminat altına alındığı bir Türkiye’yi inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ahlaki ve manevi değerlerden ilham alarak, temel hak ve özgürlüklere her bir insanın sahip olduğu bir ülke oluşturacaklarını savundu.

Ekonomiden sanayiye, bilimden sanata, eğitimden kültüre, iç politikadan dış politikaya, her alanda etken ve kendi ayakları üzerinde durabilen "Tam bağımsız" bir Türkiye'yi inşa edeceklerini ileri süren Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hayat standartlarının yüksek olduğu, yarınlarından endişe duymadığı, geleceğe umutla baktığı ve huzurun hakim olduğu müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızın kendisini değerli hissettiği, şahsiyetli bir dış politika izleyen, emperyalistlere korku, mazlumlara güven veren güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.



Tarihsel misyonu doğrultusunda inisiyatif alan, kendi sorunlarını bilen ve çözebilme kapasitesine sahip, bölge ülkeleri ile iş birliği yapan, küresel anlamda politika üreten ve uygulayan öncü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

- TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu'na ziyaret

Sanko Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen "Anatomi ve Medikal İllüstrasyonlar" adlı söyleyişi için üniversitede bulunan ve bir dönem TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Sınav, Tabakoğlu ile görüştü.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Sınav ile bir süre sohbet eden Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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