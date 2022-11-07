TBMM KEFEK Başkanı Aksal kadının güçlenmesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı

O, 145 IQ'lu tarihin en acımasız katillerinden biri!

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, iktidarlarının kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda kapsamlı ve bütüncül bir politika metni olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya temel eksenleri üzerine inşa edip uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'de istihdam yaratmada büyük bir potansiyele sahip olan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması hedefiyle Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla yürüttüklerini ifade eden Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal politika çerçevemizi belirleyen yol haritası niteliğindeki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nı (2021-2025) tüm tarafların katkılarıyla hazırlayarak 1 Temmuz 2021 tarihinde uygulamaya başladık. 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması gibi etkin ve yenilikçi mücadeleler yöntemiyle güçlendirdik.



Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın elektronik sistem üzerinden anlık olarak izlenmesi suretiyle yüksek riskli vakalarda etkili koruma ve müdahale sağlayan elektronik kelepçe uygulamasını 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırdık. Mağdura ulaşma süresini kısaltıp hızla müdahale ve etkin koruma sağladık. Türkiye'de bugün 50 kalem halinde verdiğimiz evde bakım desteği, sosyal ekonomik destek, engelli maaşı gibi yardımların hiçbiri, AK Parti iktidarı öncesi yoktu. Siz 'yoksulunuzu, engellinizi, yaşlınızı yok sayıyorsunuz' diye o insanlar yok olmuyor. Biz büyüyen, gelişen Türkiye'nin refahını sosyal yardımlarla toplumun tüm kesimleriyle paylaşıyoruz. "



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