Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan'da önce Çamlıca-Gökçetepe yolunda devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kırbıyık, burada çalışan İl Özel İdare ekiplerine kolaylıklar diledi.

Daha sonra Mecidiye köyde vatandaşlarla bir araya gelen Kırbıyık, kendisine iletilen talep ve istekleri dinledi, çözüm için gerekli talimatları verdi.

Kale koyundaki (İtalyan koyu) tarihi kale kalıntılarında da incelemelerde bulunan Kırbıyık, Edirne'nin ziyaretçilerine bir çok güzelliği bir arada yaşatan bir şehir olduğunu belirtti.

Edirne'nin tarihi ve kültürel varlıkları, gastronomisi, doğal güzellikleri ile muhteşem bir şehir olduğunu aktaran Kırbıyık, "Her köşesi kadim tarihinden nadide örneklerle bezeli olduğu kadar doğal güzellikleri ile de ön plana çıkan ilimizde bugün Keşan ilçemizdeydik. El değmemiş doğası, pırıl pırıl kumsalı muhteşem sahili ile burası mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Tüm misafirlerimizi Edirne'mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.