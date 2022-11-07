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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri A.C.Ü çaldığı kablo ile suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

- Motosikletten düşen kişi yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Z'nin kullandığı motosiklet Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan B.Z, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Kayıp kızını arıyor

Keşan'da bir kişi evden ayrılarak geri dönmeyen kızını arıyor.

Alınan bilgiye göre, Keşan polis Merkezine giden R.D, kızı S.D'nin evden ayrılarak geri dönmediğini belirtti.

R.D, polis ekiplerinden kızının bulunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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