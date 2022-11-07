Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri A.C.Ü çaldığı kablo ile suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
- Motosikletten düşen kişi yaralandı
Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Z'nin kullandığı motosiklet Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan B.Z, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kayıp kızını arıyor
Keşan'da bir kişi evden ayrılarak geri dönmeyen kızını arıyor.
Alınan bilgiye göre, Keşan polis Merkezine giden R.D, kızı S.D'nin evden ayrılarak geri dönmediğini belirtti.
R.D, polis ekiplerinden kızının bulunmasını istedi.