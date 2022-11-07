Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kaymakamlarla toplantıda bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, ilçe kaymakamlarıyla aylık koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Valilikteki toplantıda, ilçeler bazında yürütülen KÖYDES çalışmaları, ulusal hane ziyaretleri programı çalışmaları, sosyal yardımlar, asayiş ve güvenlik konuları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalar, metruk yapıların yıkılması çalışmaları ve tarımsal ürün çeşitliliği ile sulama alanlarının arttırılması konuları görüşüldü.

Vali Kırbıyık, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için her aşamanın titizlikle takip edilerek çalışmaların etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, vali yardımcıları Sıdkı Zehin, Zafer Karamehmetoğlu, Ali Uysal ve Eyyüp Batuhan Ciğerci de katıldı.







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