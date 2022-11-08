Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Atatürk'ü Anma" konseri düzenleyecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" verecek.

Sanat yönetmeni Halil Erseven yönetimindeki konser, 10 Kasım Perşembe günü 20.00'de gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleşecek konserde sanatçılar Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Konsere katılım ücretsiz olacak.

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