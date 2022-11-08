"Masum" tiyatro oyunu Keşan'da perdelerini açacak

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "Masum" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Oyun, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de izlenime sunulacak.

Ergin Kılıkçıer ve Cihan Palabıyık'ın oynadığı oyunun biletleri Keşan Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

Oyunda, bir yetiştirme yurdunda gözlerini açan küçük bir çocuğun, hayatı boyunca kendini her alanda ispatlamaya çalışan ve gücünü yine kendinden alan sıradan bir adamın hikayesi anlatılacak.





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