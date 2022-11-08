Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sözde sorumlular da var! 11 terörist öldürüldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde ve iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı adreslerde arama yaptı.

Yancıkçışahin Mahallesi'nde G.A. ve S.K'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada kompresör, fan, otomatik sigara sarma makinesi, 5 bini doldurulmuş 12 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin sigara paketi, 11 kilogram tütün ve 9 bin 260 sarma sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



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