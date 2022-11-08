Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan H.Ç, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

H.Ç. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheli A.K'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri İ.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekle birlikte 2 çakı ele geçirildi.





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