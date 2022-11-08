TÜ'de Gelibolu Yarımadası'nın antik çağda önemi konuşuldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesince düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferanslarında "Gelibolu Yarımadası'nın antik çağ tarihindeki önemi" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Dr. Göknur Bektaş katıldı.

Dr. Bektaş, çevrim içi düzenlenen konferansta Gelibolu Yarımadası'nda yürütülen arkeolojik kazı ve yüzey çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yüzey araştırmaları sırasında Bolayır mevkisinde buluntular elde edildiğini belirten Bektaş, buluntular arasında yer alan Prehistorik dönem taş baltalar, Arkaik-Hellenistik dönem bronz fibula ve aplik parçası ile Bolayır’da tespit edilen mimari unsurlar hakkındaki detayları paylaştı.

Konferans soru ve cevap bölümü ile sona erdi.

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