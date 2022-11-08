TÜ'de "Her Yönüyle Uzunköprü" Sempozyumu düzenlendi

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EDİRNE (AA) Trakya Üniversitesinde (TÜ), "Her Yönüyle Uzunköprü" Sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ'nün kuruluşunun 40'ıncı Uzunköprü’nün kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen sempozyumda Uzunköprü farklı yönleriyle ele alındı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun Edirne’de kurduğu ilk yerleşim yeri Uzunköprü’nün tarımsal ve ekonomik potansiyeli ile büyük bir ilçe olduğunu belirtti.

Edirne ve üniversite hakkında da bilgiler veren Tabakoğlu, "Büyük işler başarmış bir medeniyetin başşehrinde kurulmuş ve o köklerden beslenen Trakya Üniversitesi, 40. yılını kutluyor. Ülkemizin 81 ilinden ve dünyanın 79 ülkesinden gelen öğrenci ve akademisyenlerimizle gerilmiş bir yay gibi ileriye, en ileriye gitmek ve 'Türkiye Yüzyılı'nda yol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdinç Enver Dinçsoy ise kapsamlı bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumun açılışına Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, protokol üyeleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



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