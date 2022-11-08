Edirne Valisi Kırbıyık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırbıyık mesajında, Türk milletinin kudret, kararlılık ve cesaretinden aldığı güçle istiklal mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkesinin her yönden muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için ömrü boyunca mücadele ettiğini belirtti.

Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman bir komutan ve ileriyi gören bir devlet adamı olarak ülkesine ve milletine çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda, Büyük Önder Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır.

Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm dünyaya ders olacak şekilde tek ses, tek nefes, tek yürek halinde tarihi yükselişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İstiklal Savaşı'mızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

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