Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 6. birleşimi gerçekleşti

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı 6'ncı birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Özel İdaresince ekim ayında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Tarımsal Hizmetler ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinin merkez ve ilçelerde yürüttüğü çalışmaları anlatan Ciğerci, 2022 yatırım programında yer alan 24 kilometrelik beton yol yapımını tamamladıklarını söyledi.

Özverili çalışmaları nedeniyle İl Özel İdaresi personeline teşekkür eden Ciğerci, "Hava şartları da bize yardım etti, 24 kilometre beton yol yapım işimizi tamamlamış olduk. Beton yollarda birkaç köy yolunun çizgi çalışması kaldı onları da birkaç gün içerisinde tamamlayacağız. Yolların performansını kışın göreceğiz ama şu ana kadar gelen görüşler olumlu yönde, kullananlar memnun." diye konuştu.

Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Ciğerci, daha sonra 2023 mali yıl bütçe tasarısı sunumunu yaptı.

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