Keşan'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir araçta 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 40 litre etil alkol ile bir şişe içki aroması ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Z.Y.Y ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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