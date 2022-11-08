En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne’de trafik kazasında yaralanan kişinin aranması olduğu anlaşıldı

S.S'nin kullandığı 22 HZ 548 plakalı otomobil, İnci Sokak'ta önce M.G idaresindeki 22 EV 195 plakalı otomobile, ardından park halindeki 22 HL 650 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü S.S'nin yapılan kimlik kontrolünde aranması olduğu, tedavisi sonrası asayiş yönünden işlem yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.