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Edirne'de Roman Eylem Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

AA

Edirne'de Roman Eylem Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Roman Eylem Planı toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Kırbıyık, toplantıda çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, toplantıda yaptığı sunumda, okullarda yapılan projelerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerle ilgili yapılan saha incelemeleri, ulusal hane ziyaretleri ve sosyal yardım ödemeleri konuları görüşüldü. Saha incelemelerinde elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve sonucunda geliştirilecek projeler değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, ulusal hane ziyaretlerinin ailelerin durumlarını tespit edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hane ziyaretlerinde her açıdan tespitlerde bulunulması gerektiğini dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Eğitim ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz ancak çocuklarımızın özellikle sportif faaliyetlere katılımını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor.

Bu konuda sportif faaliyetlere katılım için çocukların ulaşım sorunlarını da gidermiş olacağız. Sosyal yardım alanında tüm kurumlarımız kaynaklarını seferber etmiş durumda. Eksikleri, yanlışları görerek düzelterek hep birlikte gayret içerisinde ilerleyeceğiz."

Toplantıya, mahalle muhtarları ve Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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