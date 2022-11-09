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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ şüphelisi İ.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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