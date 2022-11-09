Edirne'de bir evde patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir evde havan topu mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheli E.S'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler E.S, A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı.

Havan topu mermisi bomba imha ekiplerince kontrollü patlatılarak imha edildi.



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