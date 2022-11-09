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Beyin ölümü gerçekleşen gençten bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu

AA

Beyin ölümü gerçekleşen gençten bağışlanan böbrekle sağlığına kavuştu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan Sezgin Sağlam, yaralandığı trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen gençten alınan böbrekle hayata tutundu.

Çeşitli şikayetlerle gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı konulan 46 yaşındaki Sağlam, 5 yıl boyunca diyalize bağlı yaşam sürdü. Tedavisine devam edildiği dönemde organ nakil sırasına alınan Sağlam, yaralandığı trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen gençten alınan böbreğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezindeki nakliyle sağlığına kavuştu.

Sezgin Sağlam, AA muhabirine, otobüs şoförlüğü yapması nedeniyle düzensiz bir yaşamı olduğunu ve şiddetli baş ağrıları nedeniyle yüksek miktarda, bilinçsizce ağrı kesici kullandığını belirtti.

Yaşadığı şikayetler üzerine gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Sağlam, geçen yıl yapılan organ bağışıyla hayata yeniden tutunduğunu dile getirdi.

Böbrek nakli olduktan sonra rahatlıkla su içebildiğini aktaran Sağlam, "Diyalizdeyken idrara çıkamadığım için 1 litre su içemiyordum. Su ihtiyacımı karşılayabilmek için dudaklarımı pamukla ıslatıyordum. Su içtiğim zaman tuvalete çıkamadığım için ödem oluşuyordu, bacaklarım şişiyordu. Böbrek nakli olup bunlardan kurtulmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Sağlam, 30 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin böbreğiyle hayata tutunduğunu vurgulayarak, "Vefat eden arkadaşımıza her gün dua ediyorum. Bir böbreği bana diğer böbreği bekleyen başka bir hastaya nakledildi. O kardeşimizle de görüşüyorum. Annem, babam, eşim, böbrek bağışı yapan bu kardeşimize durmadan dua ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Cana can katan bir işlem"

Sağlam'ın nakil ameliyatını yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan da "26 Ekim 2021'de Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının bağışlanması sonucu alınan böbreklerden sol böbreği Sezgin Bey'e, sağ böbreği ise aynı gün Merve Hanım'a naklettik. İki hastamızın da sağlık durumu iyi. Normal sağlıklı hayatlarına dönmüş durumdalar. İdrar çıkışları da normal düzeye ulaştı. Buradan vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Organ bağışı hayat kurtaran, cana can katan bir işlemdir." dedi.

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