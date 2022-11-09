Edirne'ye gelen Bulgaristan içişleri bakan yardımcıları Vali Kırbıyık'la görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Emil Gançev sınırda Bulgar polisinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili "Türk güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Türk makamları suçluları 24 saat içinde yakalayıp tutuklanmalarını sağladı." dedi.

Gançev ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ventzislav Kitanov ile beraberindeki heyet, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Türk makamlarıyla görüştü.

Valilikteki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Gançev, görüşmede gelecekte benzer olayların (sınırda Bulgar polisinin öldürülmesi) yaşanmasına müsaade etmemek amacıyla iki ülkenin güvenlik güçleri arasında işbirliğini artırıcı önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.

Soruşturmanın ortak yürütülmesi talebini Türk makamlarına ilettiklerini vurgulayan Gançev "Türk güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Türk makamları suçluları 24 saat içinde yakalayıp tutuklanmalarını sağladılar" dedi.

Örgütlü suçlarla mücadele, düzensiz göçmen geçişleri ve gümrüklerle ilgili ortak çalışma grubu oluşturulmasında mutabık kalındığını ifade eden Gançev, ortak komisyonların ayda bir, bir araya geleceklerini belirtti.

Gançev, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye ile iyi bir işbirliği olduğuna da vurgu yaptı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında önceki gün av tüfeğiyle Bulgar polis memuru vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E'yi olayda kullanılan av tüfeğiyle yakalamıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.