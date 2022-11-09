Prizren heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Prizren Belediye Başkanı Shakir Totaj ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Totaj'a teşekkür etti.

Görüşmede, Trakya Üniversitesinin Kosova'da hayata geçirdiği çalışmalar ve proje hedefleri konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Kosova ve Trakya Üniversitesinin yakın bağları olduğunu belirtti.

İş birliği çalışmalarının artarak süreceğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ve sağlık başta olmak üzere mevcut iş birliklerimizi yeni projelerle farklı alanlarda da genişletmeyi hedefliyoruz. Trakya Üniversitesinde bugün 500 Kosovalı kardeşimiz, evladımız eğitim görüyor. 500'ü aşkın da mezunumuz var. Yine her yıl binlerce Kosovalı kardeşimiz bölgenin en güçlü sağlık üssünde tedavi görüyor, şifa bulup ülkelerine dönüyorlar. Bu alanlardaki güçlü birlikteliğimizi inovasyon ve Ar-Ge'de de sürdürmek istiyoruz. Model yapısı ile örnek olan Trakya Üniversitesi Teknopark'ı Kosova'ya kazandırarak bölgenin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Prizren'in ve Kosova'nın her zaman yanındayız."

Prizren Belediye Başkanı Totaj ise Türkiye ve Kosova arasındaki yakın ilişkiler ve güçlü bağların Trakya Üniversitesi ve Prizren halkıyla benzer olduğunu belirtti.

Prizren heyeti daha sonra Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi.





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