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EDİRNE (AA) - Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman ve konsey üyeleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Karaman'a çalışmalarında başarı diledi.

Karaman da Alçalar'a teşekkür etti.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Sülecik ve Taşlısekban köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

- Sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, sivrisinekle mücadele kapsamında İpsala, Enez ve Keşan'daki köylerde ilaçlama çalışması yapıyor.

Merkezden yapılan açıklamada, sivrisineğin neden olduğu sıtma hastalığı bulaşının başarılı çalışmalar sonucu Türkiye'de önlendiği ve hastalığın tekrar görülmemesi adına çeşitli önlemlerin alındığını belirtildi.

Ekipler belirlenen rota kapsamında köylerde sivrisineğe karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

















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