En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Gülümseyin Filipinler" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde, Filipinli 15 fotoğraf sanatçısının ülkenin günlük yaşamını ve kültürünü yansıttığı fotoğraflardan oluşan sergi, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında sanatseverlerle buluşacak.

Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Elena P. Algabre'nin de katılacağı açılışta sergi fotoğraflarının tanıtımını İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon yapacak.

- Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda oryantasyon programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda, akademik açılış ve oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun konferans salonunda gerçekleşen programda yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve akademisyenler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Öğrencilere okul ve programlar ile ders ve sınav yönetmelikleri hakkında çeşitli bilgilerin aktarıldığı programda Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Özdemir Akbal, üniversitede eğitim süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi.

Programda ayrıca, özverili çalışmalarından ötürü akademik ve idari personele teşekkür belgesi verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.