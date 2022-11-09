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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

AA

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

Cumhuriyete sahip çıkmak için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Cumhuriyet'i bize emanet eden ecdadımıza layık olmak için her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah, ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırarak muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkartmakta kararlıyız.

Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ü anlamak da, anmak da millete hizmetle, milli irade ile olur. Bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak Cumhuriyet ışığında ülkemizi aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi, rahmetle, şükranla yad ediyorum."

- Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri, düşünceleri, ilkeleri, devrimleri ve Türk milletine kazandırdığı değerlerle sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Tarihte, ölümleriyle yüreklerde ölümsüzleşen çok az insan yetiştiğini bu büyük insanlardan birinin de Atatürk olduğunu dile getiren Gürkan, "Büyük Önderimiz sadece Türk milleti için değil, bağımsızlığın önemini bilen tüm milletler için de yeri doldurulamaz bir liderdir. Atatürk, askeri ve siyasi dehası, şahsiyeti ve yüksek karakteriyle insanlık tarihinde saygın bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

10 Kasım'ın sadece bir yas günü değil, Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmamadan ilerlenmesini hatırlatan bir gün olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Milli egemenlik ve bağımsızlık uğruna karşısına çıkan tüm engelleri aşarak bizlere bağımsızlığı armağan eden, büyük başarıları ile dünya milletlerine de örnek olan Atatürk’ün bizlere bıraktığı emanetleri korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için hiç durmadan çalışacağız. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve o günden bu güne bu toprakların bize vatan olması için gözünü kırpmadan canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

- AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını dile getiren İba, "Atatürk, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Büyük şahsiyetlerin yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anıldıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle; gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

- CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı çağa damgasını vuran bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün dehasının bugün de ülke sınırlarını aştığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözüyle cumhuriyetimize sahip çıkmamızı bize öğütlemiştir.

Gün yas tutma günü değil, birlik olma günüdür, Atatürk'ü anlama günüdür, fikirlerini yaşatma günüdür. Cumhuriyet’e sahip çıkma günüdür. Onun ilkelerinin ve devrimlerinin ışığında ülkemizde ve bölgemizde demokrasiyi, adaleti, barışı ve huzuru hâkim kılana dek aydınlanma mücadelesini büyütme günüdür."

- TGD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan'ın mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yılında minnet, şükran ve özlemle andıklarını belirtti.

Bağımsızlık ve Cumhuriyeti kazandırarak Türk ulusunun yaşam biçimini çağdaş medeniyet seviyesine getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e her 10 Kasım'da artan bir özlem duyduklarını ifade eden Doğan, "Onu daha iyi anlamak ve emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm varlığımızla inandığımız ilkeleri ve devrimleri ışığında yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bitmeyen özlem, minnet, bağlılık ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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