Edirne'de Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye'de binlerce hastanın doku ve organ bağışı beklediğini söyledi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde bilgilendirme standı kuruldu.

Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, doku ve organ bağışı başvurularından nakil işlemlerine kadar tüm sürecin Sağlık Bakanlığı koordinesi ve denetimi içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Organ ve doku bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, "Organ ve doku bağışı yapacak çok fazla insana ihtiyacımız var." dedi.

18 yaşını geçen her vatandaşın bağışta bulunabileceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ilgili kişi organ bağışında bulunduysa kanun gereği ailesi ve yakınları hukuken vasisinden onay olmak zorundayız. Onay alınırsa işlemler gerçekleştiriliyor.



Tüm vatandaşlarımızı organ ve doku bağışlamaya davet ediyorum. Türkiye'de binlerce hastanın doku ve organ bağışı bekliyor."

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