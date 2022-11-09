AFAD Edirne Müdürü Altındal vatandaşları 12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılmaya davet etti

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EDİRNE (AA) - AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, Edirnelileri 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak deprem tatbikatına katılmaya davet etti.

Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Doğru davranış biçimlerini öğrenerek depreme hazırlık yapılabileceğini belirten Altındal, şunları kaydetti:

"12 Kasım Cumartesi günü, saat 18.57'de evde, okulda, iş yerinde, caddede ve her neredeysek çök, kapan, tutun hareketini yaparak Türkiye geneli yapılacak bu tatbikata katılıyoruz. 'Bugünün tatbikatı yarının hazırlığı' diyerek, tüm Edirne halkımızı bu tatbikata katılmaya davet ediyoruz."

Tatbikat anında belediye anons sistemi ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli bildirim yapılacağını ifade eden Altındal, TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsunun otomatik şekilde yayınlanacağını kaydetti.

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