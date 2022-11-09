GÜNCELLEME - Sınırda Bulgar polisini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Bulgar polis memurunun av tüfeğiyle öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan Engin E. (34) ve M.E'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesine gönderildi.

Şüphelilerden Engin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi M.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında önceki gün Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen Engin E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.

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