Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişinin "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı belirtildi.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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