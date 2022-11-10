Aranan terör örgütü MLKP üyesi Edirne'de yakalandı

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EDİRNE (AA) - Aranan terör örgütü MLKP üyesi, Edirne'de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte olduğu belirlenen ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından aranan MLKP üyesi N.Ç.K'yi yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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