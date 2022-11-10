Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ile silah bulunan 6 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ile silah ele geçirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde F.Ç'nin kaldığı barakaya operasyon düzenledi.

Barakada bulunan F.Ç, M.Y, R.Y, E.A, M.A, O.K'nin üst aramasında, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 4 ruhsatsız tabanca, 43 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.