Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Kırbıyık ilk olarak Hamzadere sulaması şantiyesini ziyaret ederek DSi 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapalı devre sulama boru hattını inceleyen Kırbıyık, daha sonra Edirne Meriç Sulama Proje alanını gezdi.

Kırbıyık kapalı sistemde kullanılacak borulara kaynak yaparak günün anısına imza attı.

Edirne'nin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Kırbıyık, çiftçilerin tarımsal teknolojiyi kullanarak mümkün olan en yüksek verimi almaya gayret ettiklerini ifade etti.

Üreticilerin çeltik, ayçiçeği, kanola ve buğday olmak üzere 4 temel üründe Türkiye standardının üzerinde verim alındığını dile getiren Kırbıyık, "Bu noktada bize de devlet olarak düşen çiftçilerimizin bu gayretlerine, üretimlerine destek olmak. Birçok defa ifade ettiğim gibi ilimizde tarımsal ürün çeşitliğinin ve sulanabilir tarım arazisi kapasitesini arttırma gayretindeyiz. Bu nedenle DSİ Bölge Müdürlüğümüzün bölgemizdeki yatırımları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Hamzadere sulama sahasında yapım süreçleri tamamlanan alanların en kısa sürede sulamaya açılacağını belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Halihazırda sulamaya açılabilecek durumdaki yaklaşık 4 bin hektarlık alanda gerekli test ve kontrol çalışmaları ivedilikle tamamlanarak Hamzadere Sulama Birliğine teslim edilecek. Bu konuda yüklenici firma, idare ve sulama birliği arasındaki koordinasyon DSİ Bölge Müdürlüğümüzce sağlanacak. Yine 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen Meriç Sulaması kapsamında en modern ve yüksek teknoloji kullanılarak yaklaşık 7 bin 600 hektar alanda kapalı ve basınçlı sulama imkanı bölge çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte ürün çeşitliliği ve ikinci ürün imkanı açısından Edirne ekonomisine büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyorum."





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