Edirne'de "Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" fotoğraf sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki sergide, Atatürk'ün cenaze töreninde çekilmiş fotoğrafları sergilendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Soytürk, "Sergide 32 fotoğraf yer alıyor, Atatürk'ün cenaze töreninde çekilen fotoğraflar. Ben bir kez daha Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. "dedi.

Sergi, 1 hafta açık kalacak.

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