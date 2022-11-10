Edirne'de vatandaşlar 12 Kasım'daki deprem tatbikatı hakkında bilgilendirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 12 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde yapılacak deprem tatbikatı öncesi vatandaşlar bilgilendirildi.

AFAD İl Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta, Düzce Depremi'nin yıl dönümü 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatında yapılması gerekenler anlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara "çök - kapan - tutun" yöntimi uygulamalı olarak anlatılarak depremden sonraki ilk 6 saatte yapılacakların da yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de standı ziyaret eden vatandaşlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Standın tatbikat gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

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