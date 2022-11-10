Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, O.K'nın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Yapılan kontrolde 2 ayrı şeffaf poşet içerisinde 2,53 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli O.K, gözaltına alındı.

- Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin kullandığı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan S.Ç, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan Bilgiye göre, İ.C'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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