Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, O.K'nın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Yapılan kontrolde 2 ayrı şeffaf poşet içerisinde 2,53 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli O.K, gözaltına alındı.
- Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin kullandığı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan S.Ç, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Keşan'da park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
Alınan Bilgiye göre, İ.C'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.