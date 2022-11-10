Edirne'de askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sabaha karşı Evren Urtekin'in (23) de içinde bulunduğu Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolundaki bir akaryakıt istasyonunun girişinde H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Urtekin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Urtekin'in cenazesi, ikindi vakti Sarı Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Acı Çeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Urtekin'in ailesi ve yakınları katıldı.

Bugün İzmir'deki birliğine teslim olmak üzere 16.00'da Edirne Otogarı'ndan uğurlanacağı öğrenilen Urtekin'in tabutuna Türk bayrağı örtüldü.

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