Edirne'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da evinde 3 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde H.K'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız 3 silah, 4 şarjör, 229 silah fişeği, 150 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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