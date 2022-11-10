Büyük Önder Atatürk Edirne'de sevdiği şarkılarla anıldı

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EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında sevdiği şarkıların seslendirildiği konserlerle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Halil Erseven yönetimindeki konserde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği eser seslendirildi.

Konsere Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler katıldı.

Edirne Belediyesi Çocuk Korusu da Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nda şef Yaşar Özel yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarını seslendirdi.

Konseri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da dinledi.

Bu arada Gençlik ve Spor Müdürlüğünce de anma programları kapsamında "Atatürk'ü anma halk bisiklet turu" düzenlendi.



Atatürk Anıtı'ndan başlayan tur Karaağaç'ta sona erdi.

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