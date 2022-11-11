Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan O.M'nin fenalaştığını gören ailesi sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan O.M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

- İpsala'da kaçak içki operasyonu

İpsala ilçesinde işyerinde kaçak içki bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçilyas Mahallesi'nde bir işyerinde arama yaptı.

Aramada 11 şişe ve 5 litrelik damacana içerisine doldurulmuş kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili O.M. ve A.O. gözaltına alındı.

- Elektronik eşya mağazasından 2 cep telefonu çalındı

Edirne'de bir işyerinden 2 cep telefonu çalındı.

Fatih Mahallesi'nde E.K'ya ait elektronik eşya satan iş yerinden 2 cep telefonu çalındı.

E.K'nın şikayeti üzerine çalışanı V.A'nın polis merkezinde ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









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